Eskişehir'de Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, her ay bir ilçede düzenlediği ve muhtarların mahallelerindeki sorunları ve vatandaşların taleplerini ilettiği muhtarlar toplantısını bu ay Tepebaşı'nda gerçekleştirdi.

Vali Aksoy, başkanlık ettiği toplantının açılış konuşmasında ilk olarak, önceki gece Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi. Aksoy, devamında "Geçen hafta hayatını kaybeden Mollaoğlu Mahalle Muhtarımız Enver Pekin'e ve Mahalli İdareler Seçiminden sonra hayatını kaybeden muhtarlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Muhtarlarımızya birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Muhtarların, mahallelerin sorunlarını en iyi bilen ve vatandaşların taleplerini en doğru şekilde ileten mesai arkadaşları olduğunu dile getiren Aksoy, "Bu toplantılar sayesinde ilçelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor ve çözüm önerileri geliştiriyoruz." diye konuştu.

Muhtarların üzerinde hassasiyetle durması gereken konulardan bazılarını belirten Vali Aksoy, "Muhtarlarımızın okula devam etmeyen öğrencileri bizlere bildirmelerini ve çocukların güvenliği konusunda hassas olmalarını istiyoruz. Çocuklarımızın okula güvenli bir şekilde gidip gelmeleri için servis araçları ekiplerimizce sürekli denetleniyor. Okul önlerinde seyyar satıcıların bulunmasını yayınladığımız genel emir ile yasakladık ve bu konuda hassasiyetle çalışıyoruz. Muhtarlarımızdan kadın sağlığı eğitimi projesine ve çocukların aşılanmasına destek vermelerini önemle rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

Muhtarların önerileri ve görüşleri doğrultusunda, ilgili kurumlar ile koordinasyon sağlanarak çözüm yolları üzerinde çalışılacağını ifade eden Vali Aksoy, muhtarlara gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Muhtarlarımızın katkıları sayesinde, şehrimizin her köşesinde daha iyi hizmet sunabilmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR