Eskişehir'de Modifiyeli Araç Tutkunları Buluşması

Eskişehir'de buluşan modifiyeli araç tutkunlarının birbirinden farklı otomobilleri ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Modifiyeli araç tutkunları bugün Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşma çerçevesinde, çok sayıda modifiye edilmiş araç halka açık şekilde sergilendi. Stadyumun önüne park edilen birbirinden farklı araçlar, yüksek performanslı motorlar ve etkileyici ses sistemleri meraklılarının ilgisini çekti. Çeşitli etkinliklerin de gerçekleştirildiği organizasyona çok sayıda ziyaretçi katılım sağladı. - ESKİŞEHİR