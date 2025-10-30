Eskişehir'de Meme Kanseri Farkındalık Ayı Etkinlikleri

Eskişehir'de servis araçlarına Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında şehir genelindeki servis araçlarına bilgilendirici broşürler yerleştirildi.

Eskişehir Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası ile Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından toplu ulaşım güzergahları boyunca her yaştan vatandaşın dikkatini çekmesi amaçlanan çalışma ile meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığı vurgulandı.

Eskişehir'de kanser taramaları ücretsiz devam ediyor

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, kanser taramalarını il genelinde ücretsiz olarak sürdürmeye devam ediyor. Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri'nde, 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı kanseri taraması, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir kolorektal kanser taraması sunuluyor. Tarama süreçleri, randevu alınarak veya ilgili merkezlere doğrudan başvuru ile gerçekleştirilebiliyor. Taramalarda kullanılan yöntemler bilimsel rehberlere dayalı olup alanında uzman sağlık personeli tarafından yürütülüyor.

Meme kanserinde erken teşhis yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor

Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, meme kanserinde erken teşhise katkı sağlayan en önemli adımlardan birinin de kadınların kendi kendine meme muayenesini düzenli olarak yapması olduğu aktarıldı. Ayda bir birkaç dakika ayrılarak yapılacak muayene, muhtemel değişimlerin fark edilmesine yardımcı olabildiği söylendi. Meme kanserinde erken teşhis, tedavi başarısını ve yaşam kalitesini doğrudan etkilemesi sebebiyle tarama programlarının düzenli yapılması ve farkındalığın toplum genelinde artması büyük önem taşıdığı vurgulandı. - ESKİŞEHİR