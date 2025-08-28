Eskişehir'de Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı

Eskişehir'de bir otomobilin kaput kısmında mahsur kalan Kedi, mahallelinin 1 saate yakın uğraşının sonuç vermemesinin ardından bulunduğu yerden sağlıklı bir şekilde kendisi çıktı.

Vişnelik mahallesi Ercan sokakta bir yavru Kedi, 06 DGL 879 plakalı otomobilin içinde mahsur kaldı. Dakikalarca bağıran kediyi fark eden vatandaşlar otomobilin camına, "Aracın kaputunu açın, kedi sesi geliyordu, kedi var!" şeklinde notlar bıraktı. Çevredeki apartmanda oturan bir grup mahalle sakini ise kediyi kurtarmak harekete geçti. Telefondan ışık tutarak, kedi sesi açarak ve yaş mama koyarak sevimli hayvanın mahsur kaldığı yerden çıkması için uğraşan vatandaşlar, çabalarının sonuç vermemesi nedeniyle 112 Acil Servis'i arayarak araç sahibine ulaşılmasını istedi. Ancak araç sahibi bölgeye gelmedi. Kısa süre bulunduğu yerden kendisi çıkan yavru kedi, bu defa da başka bir aracın altına girdi. Yine aynı olayın yaşanmasından endişelenen vatandaşlar, kediyi aracın altından uzaklaştırdı. Bir apartman bahçesine giren sevimli kedinin gayet sağlıklı olduğu görüldü.

"Tenezzül edip kedinin çıkarılmasına yardımcı olmadı"

Araç sahibinin kendilerine yardımcı olmadıklarını belirterek tepki gösteren Arzu Ay, "Kedi sesi duyduk, geldik. Kendi çabalarımızla çıkarmaya uğraştık ama çıkaramadık. İki defa polisi aradık, araç sahibini arattırdık, ancak gelmedi. Yaklaşık 45 dakikadır buradayız" dedi.

"Kediyi en son kendi çabalarımızla mama serperek çıkardık"

Deniz Ay ise, "Saat 19.15 civarında aracımı yan sokağa park ettim. Evime doğru yürüyordum, o esnada annem ve ablam burada kediyi kurtarmak için mücadele ediyordu. Geldim, kediyi çıkarmaya çalıştım. Arabanın altına girdim ama olmadı. En son kaputun üstüne çıktı. Emniyeti aradık, araç sahibine ulaşmalarını istedik. Yaklaşık yarım saattir 06 DGL 879 plakalı aracın sahibine ulaşmaya çalışıyoruz. Araç sahibine ulaşıldığı halde sorumsuzluk yaparak gelmedi. Kedi zaten yavru, belki 1 aylık bile yok. Kediyi en son kendi çabalarımızla mama serperek çıkardık. Şu anda sağlıklı bir şekilde kendi yoluna gitti" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR