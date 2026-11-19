Eskişehir'de 32 yıldır lastik sektöründe hizmet veren Himmet Çelik, 15 Kasım itibarıyla başlayan kış lastiği uygulamasının kar yağışıyla değil hava sıcaklıklarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, sürücüleri güvenlikleri ve trafik cezaları konusunda uyardı.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması 15 Kasım itibarıyla devreye girdi. Himmet Çelik, sürücülerin lastik değişimi için kar yağışını veya son günü bekleme alışkanlığından vazgeçmesi gerektiğini ifade etti. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yaz lastiklerinin sertleşerek yol tutuşunu kaybettiğini aktaran Çelik, bu durumun fren mesafesini ciddi oranda uzattığına dikkat çekti.

"Hava sıcaklığı eksi 1 dereceye düştüğü an kış lastikleri göreve başlar"

Kış lastiğinin temel işlevinin soğuk havalarda güvenli sürüş sağlamak olduğunu vurgulayan Himmet Çelik, "Bizim halkımız hep son günü veya kar yağmasını bekliyor. Bu kış lastiklerinin adı üzerinde kış lastiğidir, karla alakası yoktur, soğukla alakalıdır. Hava sıcaklığı eksi 1 dereceye düştüğü an kış lastikleri göreve başlar. İlla kar yağmasını beklememize gerek yok. Hava soğudukça yaz lastiği sertleşir ve kayma riski çok fazladır. Kış lastiğiyle 100 kilometre hızla giderken frene bastığımızda durma mesafesi 2 metreyken, yaz lastiğiyle bu mesafe 6 metreye kadar çıkıyor. Bu sadece arabamız için değil, kendimiz, çoluğumuz çocuğumuz ve trafikteki diğer insanlar için zorunluluktur" dedi.

"Lastiklerin raf ömrü 1 yıldır, kullanım süresi ise 10 yıldır"

Denetimlerde cezai işlemle karşılaşmamak ve doğru lastik seçimi yapmak için dikkat edilmesi gereken detayları da paylaşan Çelik, "15 Kasım itibarıyla gün başladı, trafik kontrollerinde cezai işlem uygulanabilir. Ayrıca 4 mevsim lastik ne kışın tam randımanlı iş yapıyor ne de yazın. Eskişehir'in mevsim şartları ve eksi 1'leri bulan soğukları göz önüne alındığında, burada 4 mevsim lastiği pek tavsiye etmiyorum. Lastiğin üzerinde DOT yazar, ondan sonra da tarih vardır. Son rakamlar yılı verir. Örneğin 2025 yılının 33. haftasında üretilmiştir. Lastiklerin raf ömrü 1 yıldır, kullanım süresi ise 10 yıldır. Sürücülerimizin güvenilir noktalardan alışveriş yaparak bu tarihlere mutlaka dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı