Haberler

Eskişehir'de 'Kişisel Verileri Koruma' toplantısı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 'Kişisel Verileri Koruma' toplantısında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, "Bireylerin mahremiyeti yeni tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır.

Eskişehir'de 'Kişisel Verileri Koruma' toplantısında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, "Bireylerin mahremiyeti yeni tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Kişisel verilerin korunması dijital geleceğimizi güvenle inşa etmenin temel şartıdır" dedi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir'in de katılım sağladığı program, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Vali Hüseyin Aksoy, "Öncelikle dün meydana gelen uçak kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bugün, çağımızın en önemli meselelerinden biri olan kişisel verilerin korunması konusunu ele almak üzere bir aradayız. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde bilgiye erişim kolaylaşırken, bireylerin mahremiyeti de yeni tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Artık kişisel verilerimiz, kimlik bilgilerimizden sağlık ve mali verilerimize kadar dijital dünyada kimliğimizin bir parçası haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"Kişisel verilerin korunması dijital geleceğimizi güvenle inşa etmenin temel şartıdır"

Devletin görevinin vatandaşlarının sadece can ve mal güvenliğini değil, aynı zamanda özel hayatın gizliliğini de korumak olduğunu vurgulayan Vali Aksoy, "Bu doğrultuda yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bireylere kendi verileri üzerinde söz hakkı tanıyan ve veri işleyen kişi ve kurumlara açık sorumluluklar yükleyen çağdaş bir düzenlemedir. Bu kanunun etkin şekilde uygulanmasında, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Kurulu kritik bir rol üstlenmektedir. Kurul sadece ihlalleri denetleyen bir merci değil, aynı zamanda kamu kurumlarına ve özel sektöre rehberlik eden, vatandaşların hak arama yollarını güçlendiren bir güvence mekanizmasıdır. Eskişehir Valiliği olarak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın KVKK'ya tam uyum sağlaması öncelikli hedefimizdir. Vatandaşımıza hizmet sunarken kişisel verilerinin güvenliğini korumak, bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Aynı şekilde özel sektörün de veri güvenliğini bir yasal yükümlülükten öte, itibar ve güven unsuru olarak görmesi gerekmektedir. Kişisel verilerin korunması; hukuki bir zorunluluktan çok, dijital geleceğimizi güvenle inşa etmenin temel şartıdır" şeklinde konuştu.

Katılımcılar kişisel veri güvenliği hakkında bilgilendirildi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, bu toplantının Eskişehir'de yapılması için kendilerini davet eden Vali Hüseyin Aksoy'a teşekkür ederek kurumun çalışmaları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında konuştu. KVKK Daire Başkanı Tuba Kendir Tunalı, '6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Amaç, Kapsam, Genel İlkeler ve Veri İşleme Şartları'; KVKK daire Başkanı Meryem Tatlıer Baş, '6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişinin Hakları ve Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri'; KVKK Daire Başkanı Ersin Can ise, Kişisel Veri Güvenliği (Teknik ve İdari Tedbirler) konularında katılımcılarla bilgi paylaştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan bir deprem daha! Çok sayıda ilde hissedildi
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor

20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte olaya ilişkin ilk rapor
Şehit annesinin feryatları sokakta yankılandı: Senin sıran değildi

Feryatlarına karışan o cümleye kimse karşılık veremedi
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi

Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

İki yıldız isim için söylediği sözlerden sonra ortalık karıştı
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Zamana oynamak isteyen kaleciden görülmemiş taktik

Zaman geçirmek isteyen kaleciden görülmemiş taktik
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Dünyaca ünlü yıldız Sterling'in evine bir kez daha hırsız girdi

Dünyaca ünlü yıldızın evine bir kez daha hırsız girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.