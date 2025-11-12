Eskişehir'de 'Kişisel Verileri Koruma' toplantısı düzenlendi

Eskişehir'de 'Kişisel Verileri Koruma' toplantısında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, "Bireylerin mahremiyeti yeni tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Kişisel verilerin korunması dijital geleceğimizi güvenle inşa etmenin temel şartıdır" dedi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir'in de katılım sağladığı program, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Vali Hüseyin Aksoy, "Öncelikle dün meydana gelen uçak kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bugün, çağımızın en önemli meselelerinden biri olan kişisel verilerin korunması konusunu ele almak üzere bir aradayız. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde bilgiye erişim kolaylaşırken, bireylerin mahremiyeti de yeni tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Artık kişisel verilerimiz, kimlik bilgilerimizden sağlık ve mali verilerimize kadar dijital dünyada kimliğimizin bir parçası haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"Kişisel verilerin korunması dijital geleceğimizi güvenle inşa etmenin temel şartıdır"

Devletin görevinin vatandaşlarının sadece can ve mal güvenliğini değil, aynı zamanda özel hayatın gizliliğini de korumak olduğunu vurgulayan Vali Aksoy, "Bu doğrultuda yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bireylere kendi verileri üzerinde söz hakkı tanıyan ve veri işleyen kişi ve kurumlara açık sorumluluklar yükleyen çağdaş bir düzenlemedir. Bu kanunun etkin şekilde uygulanmasında, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Kurulu kritik bir rol üstlenmektedir. Kurul sadece ihlalleri denetleyen bir merci değil, aynı zamanda kamu kurumlarına ve özel sektöre rehberlik eden, vatandaşların hak arama yollarını güçlendiren bir güvence mekanizmasıdır. Eskişehir Valiliği olarak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın KVKK'ya tam uyum sağlaması öncelikli hedefimizdir. Vatandaşımıza hizmet sunarken kişisel verilerinin güvenliğini korumak, bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Aynı şekilde özel sektörün de veri güvenliğini bir yasal yükümlülükten öte, itibar ve güven unsuru olarak görmesi gerekmektedir. Kişisel verilerin korunması; hukuki bir zorunluluktan çok, dijital geleceğimizi güvenle inşa etmenin temel şartıdır" şeklinde konuştu.

Katılımcılar kişisel veri güvenliği hakkında bilgilendirildi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, bu toplantının Eskişehir'de yapılması için kendilerini davet eden Vali Hüseyin Aksoy'a teşekkür ederek kurumun çalışmaları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında konuştu. KVKK Daire Başkanı Tuba Kendir Tunalı, '6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Amaç, Kapsam, Genel İlkeler ve Veri İşleme Şartları'; KVKK daire Başkanı Meryem Tatlıer Baş, '6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişinin Hakları ve Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri'; KVKK Daire Başkanı Ersin Can ise, Kişisel Veri Güvenliği (Teknik ve İdari Tedbirler) konularında katılımcılarla bilgi paylaştı. - ESKİŞEHİR