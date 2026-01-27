Kışın çıplak bacaklarla dilenen çocukların hali yürek burktu

Eskişehir'de soğuk kış gününe rağmen bacakları çıplak halde dilencilik yapan 2 kız çocuğunun hali adeta yürekleri parçaladı.

Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Türker Sokak sokak üzerindeki trafik ışıklarında bekleyen 2 kız çocuğunun titreyerek dilencilik yaptığı anlar yürekleri parçaladı. Kardeş oldukları öngörülen ve bacakları çıplak, üzerlerinde kendilerini soğuktan koruyamayacak giysilerle görülen çocukların hali 'pes' dedirtti. Öte yandan kırmızı ışık yandığında yola atlayan çocuklar, hem kendi canlarını hem de trafik güvenliğini riske attı. - ESKİŞEHİR