Eskişehir'de İyilik Zinciri: Bulunan 50 TL, İhtiyaç Sahibi Kadına Ulaşarak Hediyeleşti

Eskişehir'de bir vatandaş yerden bulduğu 50 TL'yi, "Çay iç" diyerek yolda gördüğü kuryeye, kurye ise o parayı ara sokakta denk geldiği ihtiyaç sahibi kadına verdi. Kadının da buna karşılık satmaya çalıştığı yara bandını hediye etmesi ilginç bir hediyeleşme olarak kameraya yansıdı.

İlginç olay, sosyal medyada içerik üreticiliği yapan bir kuryenin başına geldi. Tepebaşı İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde bir adam, yerden tesadüfen bulduğu 50 TL'yi ışık bekleyen kuryeye verdi. En başta parayı almayı reddeden kurye, "Bir çay iç" diyerek kendisine ısrar eden adamı geri çeviremedi. "Dayı senin kalbine gölge değmesin" diyerek yoluna devam eden kurye, Eskibağlar Mahallesi'ndeki bir ara sokakta ihtiyaç kadına denk geldi. Kurye, 50 lirayı verdiği kadın da sattığı yara bantlarından birini hediye etti. Kask kamerasına yansıyan o anlar, sosyal medyada büyük beğeni topladı. - ESKİŞEHİR