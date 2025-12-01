Haberler

Eskişehir'de İyilik Zinciri: Bulunan 50 TL, İhtiyaç Sahibi Kadına Ulaşarak Hediyeleşti

Eskişehir'de İyilik Zinciri: Bulunan 50 TL, İhtiyaç Sahibi Kadına Ulaşarak Hediyeleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir vatandaş yerden bulduğu 50 TL'yi bir kuryeye vererek çay ısmarlatmak istedi. Kurye de parayı ihtiyaç sahibi bir kadına verince ilginç bir hediyeleşme gerçekleşti.

Eskişehir'de bir vatandaş yerden bulduğu 50 TL'yi, "Çay iç" diyerek yolda gördüğü kuryeye, kurye ise o parayı ara sokakta denk geldiği ihtiyaç sahibi kadına verdi. Kadının da buna karşılık satmaya çalıştığı yara bandını hediye etmesi ilginç bir hediyeleşme olarak kameraya yansıdı.

İlginç olay, sosyal medyada içerik üreticiliği yapan bir kuryenin başına geldi. Tepebaşı İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde bir adam, yerden tesadüfen bulduğu 50 TL'yi ışık bekleyen kuryeye verdi. En başta parayı almayı reddeden kurye, "Bir çay iç" diyerek kendisine ısrar eden adamı geri çeviremedi. "Dayı senin kalbine gölge değmesin" diyerek yoluna devam eden kurye, Eskibağlar Mahallesi'ndeki bir ara sokakta ihtiyaç kadına denk geldi. Kurye, 50 lirayı verdiği kadın da sattığı yara bantlarından birini hediye etti. Kask kamerasına yansıyan o anlar, sosyal medyada büyük beğeni topladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı

Türkiye'den sonra gittiği ülkede böyle karşılandı
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim

Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.