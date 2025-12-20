İş güvenliği yok sayıldı: İki inşaatta riskli çalışma

Eskişehir'de bulunan iki farklı inşaat alanında çalışan işçilerin, yüksek katlarda herhangi bir güvenlik önlemi almadan çalıştıklarını görenlerin yürekleri ağızlarına geldi.

İstiklal Mahallesi, Porsuk Bulvarı üzerindeki Eğri Sokak'ta bulunan yapım aşamasındaki iki farklı binanın üst katlarında iskele üzerinde çalışan işçilerin, can güvenliğini sağlayacak emniyet kemeri, düşme ağı veya korkuluk gibi temel güvenlik donanımlarını kullanmadığı dikkat çekti. İnşaat faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgede işçilerin, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliklerine aykırı olarak çalıştıkları görüldü. - ESKİŞEHİR