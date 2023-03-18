Tekliflerden bıkan mülk sahibinden afişli çözüm

Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi'nde yer alan bir mülkün çitlerinde asılı olan afiş dikkat çekti. Müteahhitlerin satın almak için sürekli teklifte bulunduğu arsa için mülk sahibi ilginç bir çözüm buldu.

"LÜTFEN RAHATSIZ ETMEYİNİZ"

Vatandaşın, çitlerine "Satılık değildir, müteahhitte verilmeyecektir. Lütfen rahatsız etmeyiniz" yazan bir afiş asması görenleri şaşırttı.