Tekliflerden bıkan mülk sahibinden afişli çözüm
Yerel Haberler
Eskişehir'de mülkünü satmak istemeyen bir vatandaş müteahhitlerin tekliflerinden sıkılıp "Satılık değildir, müteahhitte verilmeyecektir. Lütfen rahatsız etmeyiniz" yazılı afiş astı.
Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi'nde yer alan bir mülkün çitlerinde asılı olan afiş dikkat çekti. Müteahhitlerin satın almak için sürekli teklifte bulunduğu arsa için mülk sahibi ilginç bir çözüm buldu.
"LÜTFEN RAHATSIZ ETMEYİNİZ"
Vatandaşın, çitlerine "Satılık değildir, müteahhitte verilmeyecektir. Lütfen rahatsız etmeyiniz" yazan bir afiş asması görenleri şaşırttı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel