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Eskişehir'de hükümlülere kadına yönelik şiddet eğitimi

Eskişehir'de hükümlülere kadına yönelik şiddet eğitimi
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Eskişehir’de Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü (ŞÖNİM) ekipleri tarafından, ceza infaz kurumundaki hükümlülere yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi.

Eskişehir'de Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü (ŞÖNİM) ekipleri tarafından, ceza infaz kurumundaki hükümlülere yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ŞÖNİM ekipleri, farkındalık çalışmaları çerçevesinde Eskişehir 1 No'lu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülerle bir araya geldi. Kurumda düzenlenen programda hükümlülere "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu bilgilendirme yapıldı.

Eğitim kapsamında uzman personeller tarafından kadına yönelik şiddetin önlenmesi, şiddetin fiziksel, psikolojik ve ekonomik gibi farklı boyutları detaylı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddet döngüsünün kırılmasına yönelik atılması gereken adımlar hakkında hükümlüler bilgilendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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