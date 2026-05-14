Eskişehir'in genç nüfusu ülke ortalamasının altında

Eskişehir'deki, toplam nüfus içindeki genç nüfus oranı ülke ortalamasının altında yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) İstatistiklerle Gençlik, 2025 verilerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 708 bin 348 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 14,8'ini oluşturdu.

1950 yılındaki yüzde 20,8 oranı, 2025 yılında yüzde 14,8 oldu

Genç nüfusun yüzde 51,2'sini erkek nüfus, yüzde 48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu. BM tanımına göre 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfus, 1950 yılında toplam nüfusun yüzde 20,8'ini oluştururken, bu oran, 2025 yılında yüzde 14,8 oldu.

15-29 yaş aralığındaki nüfus 200 bin 282

Nüfusu 927 bin 956 olan Eskişehir'de ise 15-24 yaş aralığında 129 bin 731, 15-29 yaş aralığında ise 200 bin 282 genç nüfus bulunuyor. Genel nüfusa göre; 15-24 yaş aralığındaki nüfusun oranı yüzde 14,8 olurken, 15-29 aralığındaki nüfusun oranı ise yüzde 21,6 oldu. - ESKİŞEHİR

