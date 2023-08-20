Eskişehir'de Gazeteciler Piknikte Buluştu

Türkiye Gazeteciler Sendikası Eskişehir Temsilciliği ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen dayanışma pikniğinde bir araya gelen gazeteciler keyifli bir gün geçirdi.

MELTEM KARAKAŞ

Türkiye Gazeteciler Sendikası Eskişehir Temsilciliği ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen dayanışma pikniğinde bir araya gelen gazeteciler keyifli bir gün geçirdi.

Eskişehir'de basın mensupları ve aileleri Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Eskişehir Temsilciliği ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen dayanışma pikniğinde bir araya geldi. Pikniğe TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, ÇGD Genel Başkanı Kıvanç El, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı. Piknikte şarkılar eşliğinde oynayan gazeteciler hem stres attı hem de keyifli bir gün geçirdi.