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Eskişehir'de Fatma Gül Üstfidan, ölümden döndürdüğü Fıstık'la yalnızlığına ortak oldu

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Eskişehir'de Fatma Gül Üstfidan, ölümden döndürdüğü Fıstık'la yalnızlığına ortak oldu
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Eskişehir Tepebaşı'nda yaşayan 67 yaşındaki Fatma Gül Üstfidan, ölmek üzereyken sahiplendiği Fıstık adlı muhabbet kuşunu haftalar süren bakımla iyileştirdi. Yürüyüp uçmaya başlayan ve 'anneciğim', 'babaanneciğim' gibi kelimeler söyleyen Fıstık Üstfidan'ın yalnızlığına ortak oldu.

Eskişehir'de 67 yaşındaki Fatma Gül Üstfidan, ölmek üzereyken sahiplendiği 'Fıstık' isimli muhabbet kuşunun hayat arkadaşı olduğunu belirterek, "Yalnızlığıma ortak oluyor, çok mutlu oluyorum. Hayvanları çok seviyorum ama kuşları daha bambaşka seviyorum" dedi.

Tepebaşı ilçesi Mamure Mahallesi'nde yaşayan Fatma Gül Üstfidan'ın hastalanan bir komşusu, beslediği 'Fıstık' isimli muhabbet kuşunu geçtiğimiz yıllarda başka bir komşusuna verdi. O komşu da kuşu Üstfidan'a hediye etti. Yürüyemeyen, uçamayan ve ölmek üzere olan kuşu eski sağlığına kavuşturmak isteyen Üstfidan'ın haftalar süren çabası sonuç verdi. Zaman içerisinde tekrardan yürüyebilecek ve uçabilecek duruma gelen muhabbet kuşu, evde duyduğu birçok kelimeyi konuşmaya başladı. "Allah'ım", "Çok şükür", "Aşkım", "Anneciğim" ve "Babaanneciğim" gibi birçok kelimeyi telaffuz eden sevimli hayvan, 67 yaşındaki kadının en büyük hayat arkadaşı oldu.

"Kuş bana geldiğinde öldü ölecek gibiydi"

'Fıstık' isimli muhabbet kuşunu nasıl iyileştirdiğini anlatan Fatma Gül Üstfidan, "Çok kötü durumdaydı, öleceğini söylediler aslında ama ben ona öyle güzel, sağlıklı, sıhhatli baktım ki. Vitamin damlasını ve yemlerini, kalamar kemiğini aldım, sularına vitamin karıştırdım, böylelikle kuşum kendine geldi. Kanatları yoktu, uçamıyordu, yerde yürüyordu, kuş bana geldiğinde öldü ölecek gibiydi. Ondan sonra 'anneciğim' demeye, torunlardan duydukça 'babaanneciğim' demeye başladı" ifadelerini kullandı.

"Yalnızlığıma ortak oluyor"

Sevimli kuşun evde duyduğu birçok kelimeyi konuştuğunu söyleyen Üstfidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yanında dedikodu yapıyoruz, sabahleyin kalkınca konuştuklarımızı bize sayıyor, şaşırıyoruz. 'Anneciğim çok yoruldum' diyorum, bana aynı şekilde karşılık veriyor. Yalnızlığıma ortak oluyor, çok mutlu oluyorum. Hayvanları çok seviyorum ama kuşları daha bambaşka seviyorum. Kuşlar benim için, Rabbimin yarattığı en güzel varlıklardan bir tanesi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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