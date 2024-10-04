Eskişehir'de Eylül Ayı Güvenlik Toplantısı Rakamları Açıklandı

Eskişehir'de Eylül ayı Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda yapılan çalışmaların rakamları Vali Hüseyin Aksoy tarafından sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlarla vatandaşlara aktarıldı.

Eskişehir Valilik Binası'nda Eylül Ayı Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Metin Ünlü katıldı. Eskişehir Valiliği'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan toplantıda Vali Aksoy, Eylül ayının verilerin paylaştı.

Eylül ayında 17 terör, 3 bin 181 asayiş, 55 kaçakçılık ve organize şube, 599 trafik, 44 siber ve 26 göçmen kaçakçılığı olmak üzere toplam 3 bin 922 olay gerçekleşti. 3 bin 344 asayiş olayında 2 bin 910 şüpheliden 2 bin 384'ü ekiplerce yakalandı. Ekiplerce Eskişehir'de 611 aranması bulunan şahıs yakalanırken, bunlardan 142'sinin hakkında hapis cezası bulunurken, 496 şüphelinin ise ifadeye yönelik aranması bulunduğu tespit edildi. Şehrin giriş ve çıkı noktalarında yapılan yol uygulamalarında 49 bin 259 araç, 64 bin 637 araç sorgulanırken 31 şahıs yakalandı.

Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele birimlerince Eylül ayında toplam 55 operasyon yapılmış, 82 şüpheli yakınırken bunlardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ise 933 bin 389 sigara, 630 bin 92 makaron, 353 kilogram tütün, 12 bin 130 litre akaryakıt, 161 cinsel hap, 100 sikke, 100 bandrol, 65 sigara malzemesi, 62 elektronik sigara, 53 paket kaçak sigara, 36 cep telefonu, 30 litre içki, 6 hap ve 2 tarihi eser ele geçirildi.

Uyuşturucuya yönelik operasyonlarda madde imal ve ticareti, kullanımı ve yasa dışı haşaşile kenevir ekimiyle alakalı toplam 105 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplamda 153 şahsa işlem yapılırken 13 şahıs tutuklanıp, 22 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyonlarda; 3 kilo 309,36 gram metamfetamin, 2 kilo 30, 90 gram esrar, 686,65 gram bonzai, 190 adet kök kenevir, 29 adet ecstacy ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında 26 olayda 4 organizatör yakalanırken 2'si tutuklanırken 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mobil Göç Noktasında bin 129 şahıs sorgulanırken bunlardan bin 114'dünün izinlerinin olduğu tespit edilirken 15 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. Ayrıca Vali Aksoy, önümüzdeki haftalarda 2 adet daha Mobil Göç Aracı'nın kentte hizmet vermeye başlayacağı bilgisini de paylaştı.

Eylül ayındaki trafik denetimlerinde ise 114 bin 799 araç denetlenirken bunlardan 65bin 417'sine işlem yapılıp, 975 tanesi ise trafikten men edildi. Ayrıca kent genelinde 599 trafik kazası meydana gelirken 300'ü yaralanma kazada 440 kişi yaralandı.

Okul çevresindeki denetimlerde ise 263 okul ve çevresinde bin 517 şahıs sorgulanırken 2 şahsa işlem yapıldı.

Sokakta dilendirilen çocuklarla alakalı 19 çocuk hakkında ihbar alındı. Bunlardan 16 çocuk İlk Kabul Birimi'ne intikal ettirilirken, 4 çocuk hakkında tedbir kararı alındı. Çalışmalarda 15 aileye yazılı ihtarda bulunulurken 11 çocuk için eğitim öğretim tedbiri alındı. Ayrıca dilendirilen vatandaşlarla alakalı 25dilenciye işlem yapılırken 9 hane ziyareti gerçekleştirildi. Dilencilerden ele geçirilen 6 bin 39 TL para ise kamuya aktarıldı. - ESKİŞEHİR