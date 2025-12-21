Haberler

Evcil hayvanıyla yürürken sokak köpeklerinin arasında kaldı
Eskişehir'de bir gencin evcil köpeği, sokak köpeklerinin ilgisini çekti. 3 sokak köpeğinin havlayarak yaklaşması tedirginlik yarattı, ancak soğukkanlı hayvan sahibi durumu kontrol altına aldı.

Eskişehir'de tasması takılı olan evcil köpeğiyle birlikte yürürken 3 sokak köpeğinin arasında kalan hayvan sahibi tedirginlik yaşadı.

Olay, dün akşam saat 19.01'de İsmet İnönü-1 Bulvarı'nda meydana geldi. Bir gencin gezdirdiği evcil köpek, çevredeki 3 sokak köpeğinin dikkatini çekti. Havlayarak tasmalı köpeğin üzerine doğru giden meraklı hayvanlar, genci kısa süreliğine tedirgin etti. Kendi köpeğini sakinleştirerek yerinde sabit duran hayvan sahibinin soğukkanlı tutumu, köpeklerin kavga etmesine engel oldu. Genç, sokak hayvanları sakinleştikten sonra yavaşca yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ESKİŞEHİR

