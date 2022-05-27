Eskişehir'de Esmek Kursiyerlerden Etkileyici Sergi - Haberler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) kursiyerlerinin oluşturduğu dönem sonu el sanatları karma sergisi büyük bir katılımla açıldı. "Kuş ve Özgürlük" temasıyla yaklaşık 2 bin ürünün bulunduğu sergi, 10 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

2001 yılında "Her Ev Bir Atölye Olacak" sloganı ile eğitim faaliyetlerine başlayan ve bugüne kadar 330 branşta 250 binin üzerinde vatandaşa ücretsiz hizmet veren ESMEK'te kursiyerlerce oluşturulan dönem sonu el sanatları karma sergisi 'Yansımalar' açıldı.

"Şehir Eğitir" mottosu ile büyük bir eğitim yuvası haline gelen ESMEK'in Yansımalar Sergisi'nde kent merkezinin yanı sıra 8 ilçede açılan kurs merkezlerindeki kursiyerlerin de ürünleri yer alırken, ürünlerin satışı da yapılıyor.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki 50 den fazla branşta yaklaşık 2 bin ürünün yer aldığı serginin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanvekili İbrahim Arslan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın, belediye meclis üyeleri, belediye bürokratları, kursiyer kadınlar, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili İbrahim Arslan, şunları söyledi:

"Buradaki güzel tabloyu görünce geleceğe dair umudumuz arttı. ESMEK'ler Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'in talimatıyla 2001 yılında kurulmuştur. Merkezde, ilçelerimizde verilen eğitimler, mobil araçlarla düzenlenen eğitimler, online eğitimler, cezaevlerinde açılan kurslarımız başta olmak üzere en geniş kitlelere ulaşma gayretimiz devam ediyor. Kurulduğu günden bugüne yaklaşık 250 bin insanımıza, birlikte iş modelleri geliştirme adına yaptığımız çalışmalarımız bundan sonra da artarak devam edecek. ESMEK'ler sadece meslek edindirme çalışmaları ile değil sosyal sorumluluk projeleri ile de güzel işler yapıyor. Örneğin kitap toplama kampanyası ile 16 bin kitap güneydoğu ve doğu illerinde 152 okulumuza ulaştırdı. Salgın döneminde tablet ve bilgisayarlar verildi. Bu sergide 2 bine yakın ürün var. Önceki yıllardan farklı olarak 8 ilçeden gelen kursiyerlerimizin ürünleri de burada sergileniyor. Ekonomik yoksunluğun en ağır ve acımasız şekilde kendisini hissettirdiği bugünlerde bu güzel sergimizin kursiyerlerimize, kadınlarımıza katkılar getirmesini diliyorum."

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce de "1999'da Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen göreve başladıktan sonra en büyük hayalinden biri de her evin bir atölye olmasıydı. Ne mutlu ki, bugün bu güzel kalabalık bunun gerçekleştiğini bize kanıtlıyor. ESMEK 2001'den bugüne kadar her evi bir atölyeye çevirdi. Eğitimlerde 130 branş geçildi ve sadece bir yılda 20 binden fazla öğrenciye eğitim veriyoruz. ESMEK'ler dev bir eğitim kuruluşu oldu. Biz bunu sadece merkezde tutmayalım ilçelere de taşıyalım diye düşündük. Yakın zamanda ESMEK sayısı 18'e yaklaşarak hizmet verecek. Bu sergide emeği olan tüm kursiyerlerimize, hocalarımıza tüm çalışanlarımıza içtenlikle tek tek teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmalar sonrası protokol ve vatandaşlar sergiyi gezerek ürünleri yakından inceledi. Sergide ahşap boyama, taş boyama, cam boyama, cam mozaik, çini boyama gümüş takı işlemeciliği, kaligrafi, kağıt rölyef resim, seramik, sulu boya resim, takı tasarımı, tasarım bebek, tezhip, kanaviçe, kara kalem resim, hediyelik eşya ve oyuncak, sulu boya resim ve minyatür gibi 50'den fazla branşta ürünler yer alıyor.

Yansımalar Sergisi, 10 Haziran'a kadar Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde 10.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek.