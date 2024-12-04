Eskişehir'de Engelli Araçlarının Bakımı İçin Protokol İmzalandı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un katılımıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında "Engelli Araçlarının Bakım ve Onarımına Yönelik İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Protokol, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında imzalandı. "Engelli Araçlarının (Akülü ve Tekerlekli Sandalyelerin) Bakım ve Onarımına Yönelik İş Birliği Protokolü" imza törenine Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Eskişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Soner Coşkun ve Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı Emel Kapanoğlu katıldı.

Engelli bireylerin hayat kalitesinin artırılması ve ekonomik olarak desteklenmelerine katkı sağlanması hedeflenen bu protokol ile ihtiyaç sahibi engelli bireylerin akülü ve tekerlekli sandalyelerinin bakım ve onarımı, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında kurulan atölyelerde yapılacak. - ESKİŞEHİR