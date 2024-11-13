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Eskişehir'de EMLT+AI Projesi ile Yapay Zeka Destekli Kariyer Danışmanlığı

Eskişehir'de EMLT+AI Projesi ile Yapay Zeka Destekli Kariyer Danışmanlığı
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Eskişehir Sanayi Odası ve Anadolu Üniversitesi tarafından geliştirilen EMLT+AI sistemi, gençlere kariyer süreçlerinde yardımcı olmayı ve firmaların en uyumlu adayları bulmasını sağlamayı amaçlıyor. Yapay zeka algoritmaları sayesinde gençler, özgeçmişlerini analiz edip iş ilanlarıyla eşleşebiliyor.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ortaklığında ve Anadolu Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen, Avrupa Birliği Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje çerçevesinde 'EMLT+AI' adında bir sistem geliştirildi.

'Yapay Zeka Algoritmaları Kullanarak Eğitim-İş Uyumsuzluğuna Çözüm Önerisi' ile ilgili dijital bir ürün olan EMLT+AI projesinin tanıtım toplantısı ESO ev sahipliğinde gerçekleştirildi. ESO Üyesi firmaların ve insan kaynakları yöneticilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda; EMLT+AI sisteminin şirketler tarafından kullanılabilirliği, iş arayan ve kendini kariyer süreçlerinde geliştirmek isteyen gençlere katkısı hakkında konuşuldu. Proje ara yüzünün gençlere kendi özgeçmişlerini analiz edebilecekleri, kariyer süreçlerine ilişkin referans bilgiler alabilecekleri ve etkileşimli bir yapay zeka tabanlı arayüz sağlayacağı belirtildi. Ayrıca mentör görüşmeleri yapılabilecek gerçek kişilerden oluşan bir mentör ağı ve yeni yüzyıl yetkinliklerine ilişkin e-öğrenme içeriklerinin sunulduğu açıklandı.

Firmalar sistemde açtıkları iş ilanları ile en uyumlu adayları bulabiliyor

Projede yer alan yapay zeka algoritması, sistemde yer alan firmalar ile EMLT+AI sisteminden eğitim almış ve mentörlük görüşmeleri sağlamış gençleri açık iş ilanları ile eşleştiriyor. Sistem gençlerin kendi eğitim alanları ile uyumlu, yetenek ve becerileriyle örtüşen işlerle buluşmasına katkı sunuyor. Ayrıca, sisteme kayıt yapan firmalar açtıkları iş ilanlarına en uyumlu adaylara ulaşabiliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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