Eskişehir'de Ekmek Üretimi ve Hijyen Eğitimi Düzenlendi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği' çerçevesinde, ekmek üretimi, dağıtımı ve satışı alanlarında görev yapan personellere yönelik mevzuat ve hijyen gereklilikleri konularında eğitim programı düzenlendi.

Söz konusu eğitimler, 11 Nisan 2025 tarihinde Eskişehir Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda 2 ayrı oturum halinde gerçekleştirildi. Eğitimlere, toplam 326 personel katılım sağladı. Programda, İl Müdürlüğü Personeli Gıda Mühendisleri Zuhal Ünal Canbaz, Ayşe Özden ve Müge Çimen'in eğitici olarak görev aldı. Eğiticiler tarafından katılımcılara, 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler, Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği' kişisel hijyen ve üretim hijyeni konularında kapsamlı bilgiler sunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin temini amacıyla benzer eğitim faaliyetlerine düzenli olarak devam edileceğini açıkladı. Program sonunda yapılan değerlendirme sınavında başarılı olan katılımcılara sertifika düzenleneceği belirtildi. - ESKİŞEHİR