Eskişehir'de 147 bin 299 öğrenci yarıyıl tatiline girdi

Eskişehir'de 2026 eğitim öğretim yılının 1'inci döneminin tamamlanmasıyla birlikte 513 eğitim kurumunda 147 bin 299 öğrenci ve 12 bin 296 öğretmenin yarıyıl tatiline girdiği açıklandı.

Yarıyıl tatiliyle ilgili değerlendirmede bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, "Yoğun ve verimli bir eğitim-öğretim yarıyılını geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte üstün gayretleriyle öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerimize, bu tatil dönemini dinlenmek, kitap okumak, hobilerinize zaman ayırmak ve ikinci döneme zinde bir şekilde hazırlanmak için değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Tatil, sadece dinlenmek değil, aynı zamanda kendini yenilemek ve hedeflerini gözden geçirmek için de bir fırsattır. Kıymetli velilerimiz, çocuklarımızın gelişiminde gösterdiğiniz sabır, ilgi ve desteğiniz için teşekkür eder; tatil sürecinde onlara moral ve motivasyon vermeye devam etmenizi dilerim. 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak ikinci eğitim döneminde hep birlikte daha büyük başarılara imza atmak dileğiyle, tüm eğitim camiamıza huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir yarıyıl tatili diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR