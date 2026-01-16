Haberler

Eskişehir'de 147 bin 299 öğrenci yarıyıl tatiline girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 2026 eğitim öğretim yılı 1. döneminin tamamlanmasıyla 147 bin 299 öğrenci ve 12 bin 296 öğretmen yarıyıl tatiline girdi. İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, tatilin dinlenmek ve kendini yenilemek için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Eskişehir'de 2026 eğitim öğretim yılının 1'inci döneminin tamamlanmasıyla birlikte 513 eğitim kurumunda 147 bin 299 öğrenci ve 12 bin 296 öğretmenin yarıyıl tatiline girdiği açıklandı.

Yarıyıl tatiliyle ilgili değerlendirmede bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, "Yoğun ve verimli bir eğitim-öğretim yarıyılını geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte üstün gayretleriyle öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerimize, bu tatil dönemini dinlenmek, kitap okumak, hobilerinize zaman ayırmak ve ikinci döneme zinde bir şekilde hazırlanmak için değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Tatil, sadece dinlenmek değil, aynı zamanda kendini yenilemek ve hedeflerini gözden geçirmek için de bir fırsattır. Kıymetli velilerimiz, çocuklarımızın gelişiminde gösterdiğiniz sabır, ilgi ve desteğiniz için teşekkür eder; tatil sürecinde onlara moral ve motivasyon vermeye devam etmenizi dilerim. 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak ikinci eğitim döneminde hep birlikte daha büyük başarılara imza atmak dileğiyle, tüm eğitim camiamıza huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir yarıyıl tatili diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu

Taraftar "Helal olsun" diyor! UEFA'ya rapor sundu
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı
Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı

Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı
Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu

Taraftar "Helal olsun" diyor! UEFA'ya rapor sundu
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
Beyaz Saray Sözcüsü ICE sorusu soran gazeteciye sert çıktı: Sen solcu bir yazarsın

Beyaz Saray Sözcüsü "ICE" sorusu soran gazeteciye sert çıktı