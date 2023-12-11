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Eskişehir'de düzenlenen 6. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi'nin ardından teknik gezi düzenlendi

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Eskişehir'de düzenlenen 6. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi'nin tamamlanmasının ardından kongre düzenleyicileri ve katılımcılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından yürütülen projeleri yerinde incelemek üzere teknik gezi düzenledi.

Eskişehir'de düzenlenen 6. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi'nin tamamlanmasının ardından kongre düzenleyicileri ve katılımcılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından yürütülen projeleri yerinde incelemek üzere teknik gezi düzenledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, TMMOB Mimarlar Odası Ankara, Antalya ve Eskişehir Şubelerinin iş birliğiyle Eskişehir'de düzenlenen ve 3 gün süren "6. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi" tamamlandı.

Etkinliğin kapanış oturumu sonrası Türkiye'nin farklı şehirlerinden üniversite, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, kongre düzenleyicileri ile genç mimar ve mühendislerden oluşan katılımcılar, Eskişehir'de teknik bir gezi düzenledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in hayata geçirdiği Porsuk Çayı Islah Projesi'ni bot turu ile yerinde gören heyet, turistik tesislerin yanı sıra Kentpark, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Sabancı Uzay Evi gibi çok sayıda merkezi ziyaret ettiler.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 47. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Eskişehir'in Başkan Büyükerşen ile yaşadığı değişim ve dönüşümün tüm ülkeye örnek olduğunu belirterek, "Eskişehir, yerel yönetimlerde laboratuvar gibi. Yılmaz Büyükerşen gibi Cumhuriyet'in kapsayıcı ve birleştirici anlayışı ile işte böyle güzel sonuçlar ortaya çıkıyor." dedi.

Heyet, teknik gezisi çektirilen fotoğrafla tamamlandı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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