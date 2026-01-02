Haberler

Porsuk'un donduğunun resmidir

Eskişehir'de eksi 12 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları nedeniyle Porsuk Çayı'nın büyük bölümü dondu. Güvercinler, buzlu yüzeyde rahatça gezerek ilginç görüntüler oluşturdu.

Eskişehir'de etkili olan dondurucu soğuklar sebebi ile yüzeyinin büyük bölümü donan Porsuk Çayı üzerinde rahatlıkla gezinen güvercinler ilginç görüntü oluşturdu.

Dün gece hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düştüğü Eskişehir'de, ayaz ve dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde hava soğukluğunun eksi 9 dereceye düştüğü kent merkezinden gecen Porsuk Çayı'nın büyük bölümünün yüzeyi buzla kaplandı. Bu durumu fırsata çeviren güvercinler, buzlu yüzey üzerinde rahatlıkla gezindi, yiyecek bir şeyler aradı. Çayın farklı yerlerinde gözlenen güvercinlerin bu rahatlığı ilginç görüntü oluşurdu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
