Porsuk'un donduğunun resmidir

Eskişehir'de etkili olan dondurucu soğuklar sebebi ile yüzeyinin büyük bölümü donan Porsuk Çayı üzerinde rahatlıkla gezinen güvercinler ilginç görüntü oluşturdu.

Dün gece hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düştüğü Eskişehir'de, ayaz ve dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde hava soğukluğunun eksi 9 dereceye düştüğü kent merkezinden gecen Porsuk Çayı'nın büyük bölümünün yüzeyi buzla kaplandı. Bu durumu fırsata çeviren güvercinler, buzlu yüzey üzerinde rahatlıkla gezindi, yiyecek bir şeyler aradı. Çayın farklı yerlerinde gözlenen güvercinlerin bu rahatlığı ilginç görüntü oluşurdu. - ESKİŞEHİR