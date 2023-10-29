Eskişehir'de Cumhuriyetin 100'üncü yılı coşkuyla kutlandı

Eskişehir'deki Atatürk Bulvarı'nda Cumhuriyetin 100'üncü yılı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı tüm yurtta kutlandığı gibi Eskişehir'de de Odunpazarı ilçesinde bulunan Atatürk Bulvarı'nda kutlandı. Kutlamalar Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in alana gelen kalabalık halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşu, akabinde de İstiklal Marşı okundu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Daha sonra kürsüye çıkan Vali Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Bayramı'na dair kutlama konuşmasını yaptı. Konuşmanın ardından lise öğrencilerden oluşan folklor ekibi halk oyunu oynadı. Halk oyunun ardından lise öğrencisi tarafından günün anlam ve önemine binaen şiir okundu. Şiir dinletisinden sonra İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komando Birlikleri silahlı hareketler gösterisi yaptı. Yine bir lise öğrencisi tarafından günün anlama ve önemine dair şiir okundu. Şiirin ardından 120 öğretmen tarafından "100" koreografisi yapılarak halkoyunu oynandı. Program geçit töreni ile son buldu. - ESKİŞEHİR