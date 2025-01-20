Eskişehir'de Çocuklar İçin Yoğun İlgiyle Karşılanan Tatil Atölyesi

Eskişehir'de Espark AVM'de çocukların sömestr tatilini kaliteli aktivitelerle değerlendirmesi amacıyla düzenlenen 'Minik Eller Büyük Hayaller Espark Tatil Atölyesi' etkinliği yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Okullarda karne zilinin çalmasıyla yurt genelinde milyonlarca öğrenci 1'inci dönemi tamamlayarak yarıyıl tatiline girdi. Öğrencilerin sömestr tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla 'Minik Eller Büyük Hayaller Espark Tatil Atölyesi'nde sloganıyla Espark AVM'de özel etkinlik programı düzenlendi. Etkinliğe katılım sağlayan çocuklar 'Origami ve 3D Kağıt Heykel Atölyesi', 'Seramik Saksı Boyama Workshop' ile 'Duygusal Oyun Hamuru ve Heykel Atölyesi' gibi çeşitli etkinliklerde keyifli zaman geçirdi. 5-15 yaş arası çocukların ücretsiz katılım sağlayabildiği etkinliğin 26 Ocak tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

"Üstleri biraz kirleniyor ama aileler de mutlu, çocuklar da"

Etkinlik hakkında bilgilendirmede bulunan Espark workshop sorumlusu Serhat Demir, "Çocukların sömestr tatilini değerlendirmesi amacıyla böyle bir etkinlik düzenlendi. 9 günlük bir program için tasarlandı. Seramikten heykel yapımına, saksı boyamadan origamiye el becerilerini ve fiziksel aktivitelerini geliştirecek türlü türlü etkinliklerimiz var. Her gün 3 seans etkinliğimiz oluyor. Genellikle çocuklar buradan mutlu ayrılıyorlar. Üstleri biraz kirleniyor ama aileler de mutlu, çocuklar da. Aileler zaten çocukları için böyle bir etkinlik arayışı içindeler. Hafta sonu da ve hafta içi Espark'a yoğun bir talep var. Buraya geldikleri zaman hem vakitlerini değerlendiriyorlar hem de çocukların becerileri gelişiyor" dedi.

"Bu tarz etkinliklerin devamının gelmesini isterim"

Saksı boyama etkinliğine katılım sağlayan 10 yaşındaki Kerim Toprakçı, "İyiydi bence, güzeldi. İçine çiçek konulan vazo gibi bir şey boyadım. Değişik renklere benzettim. Mavi, pembe ve sarı vardı. Onları boyadım, güzeldi. Ben beğendim, bu tarz etkinliklerin devamının gelmesini isterim" şeklinde konuştu.

"Tam çocukların eğlenebileceği bir etkinlik"

Kızı ile etkinliğe gelen Kazım Çetin ise, etkinliği beğendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Etkinliklerin devamının gelmesini isterim. Bence gayet güzeldi. Herkese de tavsiye ederim, bütün anne babaları gelmelerini öneririm. Etkinlik olarak da beğendim. Tam çocukların eğlenebileceği bir etkinlik. Kızım zaten dünden razıydı. 'Baba bir an önce gidelim, boya yapacağım' diyordu. Benim de hoşuma gitti. Hem kızım hem de bizim için iyi olduğunu söyleyebilirim." - ESKİŞEHİR