Cevat Ünügür İlkokulu, düzenlenen törenle açıldı

Eskişehir'de Cevat Ünügür İlkokulu'nun açılış töreni, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Yılmaz, ilkokul eğitiminin çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişiminde kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, okulun yalnızca bir eğitim binası değil, çocukların geleceğine açılan bir kapı olduğunu ifade etti. Eskişehir'de eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Yılmaz, yeni okul yatırımlarıyla sınıf sayılarının artırıldığını, modern eğitim ortamlarının öğrencilerin hizmetine sunulduğunu söyledi.

"Merak etmeyin ve öğrenmeyi hiçbir zaman bırakmayın"

Cevat Ünügür İlkokulu'nun modern mimarisi ve öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun donanımıyla eğitimdeki dönüşümün önemli örneklerinden biri olduğunu dile getiren Eskişehir Vali Dr. Erdinç Yılmaz, öğretmenlerin geleceğin nesillerini yetiştirmedeki rolüne dikkat çekerek tüm eğitim camiasına teşekkür etti. Öğrencilere de seslenen Vali Yılmaz, merak etmeyi ve öğrenmeyi hiçbir zaman bırakmamaları tavsiyesinde bulundu. Vali Yılmaz, konuşmasının sonunda, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış töreni, kurdele kesiminin ardından okulun gezilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı