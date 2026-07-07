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Bakanlığın Koruyucu Aile modeliyle bir çocuk daha yeni yuvasına kavuştu

Bakanlığın Koruyucu Aile modeliyle bir çocuk daha yeni yuvasına kavuştu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Koruyucu Aile modeli kapsamında Eskişehir'de bir çocuğun daha şefkat dolu bir aileye yerleştirildiğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Koruyucu Aile modeli kapsamında, Eskişehir'de bir çocuğun daha şefkat dolu bir aileye yerleştirildiğini bildirdi.

Bakanlık, yürütülen Koruyucu Aile modeliyle ilgili anlamlı bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, bir çocuğun daha sevgi dolu bir yuvaya kavuştuğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızın Koruyucu Aile modeliyle bir evladımızı daha şefkat dolu bir ailemizin yanına yerleştirdik. Büyük bir özveriyle çocuğumuza kucak açan ailemize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor; yavrumuza yeni yuvasında sevgilerin en güzeliyle büyüyeceği, huzurlu bir ömür diliyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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