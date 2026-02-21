Eskişehir'de Velilere Dijital Dünya ve Çocuk Gelişimi Seminerleri

Eskişehir'de yürütülen 'Bilge Aileden Bilinçli Topluma' projesi kapsamında düzenlenen seminerlerde, uzmanlar tarafından velilere çocuk gelişimi ve dijital dünyanın riskleri anlatıldı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi koordinesinde hayata geçirilen 'Bilge Aileden Bilinçli Topluma' projesi çerçevesinde, velilere yönelik iki kapsamlı seminer programı gerçekleştirildi. Seyitgazi ve kent merkezindeki okullarda düzenlenen etkinliklerde, çocukların akademik başarılarını destekleme yöntemlerinden sosyal medyanın aile yapısı üzerindeki etkilerine kadar pek çok kritik başlık ele alındı. Eğitimlere yoğun ilgi gösteren veliler, uzman akademisyenlerin sunumlarıyla bilinçli ebeveynlik yolunda önemli bilgiler edinme fırsatı buldu.

Akademik başarı ve dijital riskler masaya yatırıldı

Programın ilk durağı olan Seyitgazi Şehit Mustafa Akbaş İlkokulunda, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bilge Çam Aktaş "Çocuğumun Öğrenmesini Nasıl Destekleyebilirim?" konulu bir seminer verdi. Aktaş; öğrenme stratejileri, duygusal motivasyon ve teknolojik araçların bilinçli kullanımı gibi konulara dikkat çekerek aile içi iş birliğinin önemini vurguladı.

Sosyal medyadaki 'Popüler aile' tehlikesi

Projenin bir diğer ayağı ise Milli Zafer İlkokulunda gerçekleştirildi. Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Öğr. Gör. Dr. İrem Ebru Yıldırım, "Sosyal Medyada Ailelerin Medyatikleşmesi: Popüler Aileler Örneği" başlıklı sunumunda dijital ebeveynliği mercek altına aldı. Yıldırım; sosyal medyadaki istismar riskleri, paylaşım kültürünün çocuklar üzerindeki olumsuz yansımaları ve aile yapısını tehdit eden dijital unsurlar hakkında velileri uyardı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı