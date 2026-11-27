Eskişehir'de Bala Hatun Yurdu yemekhanesi kasım denetiminden geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, kasım ayı denetimlerinde Bala Hatun Yurdu'nun yemekhanesini inceledi. Yurt Hizmetleri Müdürü ve diyetisyenlerin katıldığı denetimde öğrenciler için sağlıklı ve hijyenik beslenme ele alındı; denetimler sürecek.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, kasım ayı denetimleri kapsamında Bala Hatun Yurdu'nun yemekhanesinde incelemelerde bulunuldu.
Yurt Hizmetleri Müdürü Cüneyt Coşkun ve İl Müdürlüğü diyetisyenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde; öğrencilerin daha kaliteli, sağlıklı ve hijyenik şartlarda beslenmelerine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Yetkililer, yurtlarda barınan öğrencilerin sağlığı ve memnuniyeti için denetim faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı