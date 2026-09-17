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Eskişehir’de Aile ve Sosyal Hizmetler personeline bağımlılık eğitimi

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Eskişehir’de Aile ve Sosyal Hizmetler personeline bağımlılık eğitimi
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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik "Madde ve Kumar Bağımlılığı" konulu eğitim programı düzenlendi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik "Madde ve Kumar Bağımlılığı" konulu eğitim programı düzenlendi.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen eğitim, İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda görevli personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Sema Güney tarafından verilen eğitimde; madde ve kumar bağımlılığının birey, aile ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri detaylı şekilde ele alındı.

Programda katılımcılara bağımlılık türleri, risk faktörleri ve bağımlılıktan korunmaya yönelik alınabilecek önleyici tedbirler hakkında bilgi aktarıldı. Bağımlılıkla mücadelede kurumsal farkındalığın ve personelin bilinç düzeyinin artırılmasının hedeflendiği bu tür eğitim çalışmalarının periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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