Eskişehir'de afet hazırlıkları masaya yatırıldı

Eskişehir'de muhtemel afet durumlarına karşı hazırlıklı olmak amacıyla AFAD ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyon toplantısı düzenledi.

Eskişehir'de afetlere karşı dirençli bir şehir oluşturma çalışmaları kapsamında, AFAD ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri bir araya gelerek koordinasyon toplantısı düzenledi.

Eskişehir'de muhtemel afet durumlarına karşı hazırlıklı olmak ve kurumlar arası eş güdümü en üst seviyeye çıkarmak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hizmet binasında AFAD İl Müdür Yardımcısı'nın katılımıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve İl Risk Azaltma Planı (İRAP) çerçevesinde eş zamanlı bir odak toplantısı gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
