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Eskişehir'de Afet Müdahale Tatbikatı Gerçekleştirildi

Eskişehir'de Afet Müdahale Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gerçekleştirilen tatbikata katıldı. Uçak kazası, deprem ve yangın senaryolarının simüle edildiği tatbikatta, ekipler başarılı müdahaleler gerçekleştirdi.

ESKİŞEHİR (İHA) 26. Bölge Yerel Düzey Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Saha Tatbikatına Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Arama Kurtarma Ekibi (ESOGÜAK) üyelerinden oluşan bir ekip de katılım sağladı.

Eskişehir genelinde iki yerde gerçekleştirilmesi planlanan tatbikatta uçak kazası, deprem ve yangın senaryoları ele alınarak afetlere müdahale süreçleri uygulamalı olarak test edildi. Tatbikat Eskişehir Anadolu Lisesi enkazından kazazedelerin kurtarılması ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Havaalanı'nda uçak kaza kırım sonucu çıkan yangına müdahale edilmesi, aynı anda yaralı yolcuların tahliye edilerek kurtarılması şeklinde gerçekleştirildi. ESTÜ Havaalanı senaryosuna dahil olan ve müdahale ekiplerine dağıtılan ESOGÜAK üyeleri, tatbikatta üstlendikleri görevleri başarıyla icra ettiler. Tatbikat alanlarını ziyaret eden Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, tatbikatın afetlere hazırlık konusundaki önemine dikkat çekerek organizasyona emeği geçen herkese teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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