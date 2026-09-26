Eskişehir'de AFAD ekipleri mahalle mahalle afet eğitimi veriyor

Eskişehir'de AFAD ekipleri mahalle mahalle afet eğitimi veriyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de AFAD ekiplerince yürütülen mahalle bazlı afet eğitimleri sürüyor. Şirintepe'de başlayan program Kurtuluş ve Deliklitaş mahallelerinde devam ederken vatandaşlara olası afet anında yapılması gerekenler anlatıldı.
Eskişehir Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince mahalle bazlı afet eğitimi gerçekleştirildi.
Afad ekiplerinin gönüllü ekipleri, mahalle mahalle büyüyor. Bu kapsamda Şirintepe Mahallesi'nde başlayan eğitimler, Kurtuluş ve Deliklitaş mahallelerinde devam etti. Vatandaşlara muhtemel bir afet durumunda ne yapmaları gerektiği, AFAD ekipleri tarafından anlatıldı. AFAD Eskişehir'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çünkü afetlere hazırlık mahalleden başlar" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı