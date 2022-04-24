Eskişehir'de 23 Nisan'ı Doyasıya Kutladılar

ESKİŞEHİR (ANKA) -

Çocuklara armağan edilen ve dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin birbirinden özel etkinlikleri ile doyasıya kutlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda (Opera), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Şehir Tiyatroları, Fransız yazar Marie Yan'ın "Geçmem Gerek" adlı çocuk oyununu Eskişehirli çocuklar için sahneledi. Oyunu büyük bir dikkatle izleyen çocuklar ve aileleri keyifli anlar yaşadı. Oyun sonunda çocuklar, oyuncuları ayakta alkışlarken sahnede fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

KONSER, BEĞENİ TOPLADI

Günün bir diğer etkinliğinde ise yine Sanat ve Kültür Sarayı'nda (Opera), "Çocuklar ve Aileleri İçin Çoksesli Gösteri" düzenlendi. Şef Musa Göçmen ve Senfoni Orkestrasının muhteşem performansı ile çocuklar ve ailelerine muhteşem bir konser gerçekleştirildi. Ellerinde Türk Bayrakları ile seslendirilen parçalara eşlik eden minik izleyiciler ve aileleri bayramın tadını doyasıya çıkardı. Çok sesli gösteride, J. S. Bach, L.V. Beethoven, W. A. Mozart, J. Offenbach, J. P. Sousa, K.J. Alford gibi yabancı bestecilerin eserlerinin yanı sıra Uzun İnce Bir Yoldayım, Dağ Başını Duman Almış, Çanakkale Türküsü ve İzmir Marşı gibi eserler hep bir ağızdan büyük bir coşkuyla seslendirildi. Çocukların ve ailelerin coşkusu salona sığmazken, konser sonunda minik izleyiciler ve aileleri orkestrayı ayakta alkışladı.

Günün bir diğer etkinliği Kentpark At Bakım Binicilik Tesisleri'nde çocuklarla buluştu. At biniş gösterisi ile çocukların bayram sevinci zirveye çıktı. Üzerlerine Atatürk portresinin olduğu tişörtler ve ellerinde Türk Bayrakları ile ilk kez ata binme deneyimi yaşayan çocuklar etkinlik nedeniyle Başkan Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür etti. Etkinlik kapsamında çocuklar ve aileleri için bir de biniş gösterisi yapıldı.

Günün son etkinliğinde ise Sazova Masal Şatosu'nda, "Rapunzel-Hakve Değerler Atölyesi" gerçekleştirildi. Atölyede boyama başta olmak üzere çocuklar, eğlenceli bir gün geçirdi. Çocuklar ve aileleri, etkinliklerle dolu dolu bir bayram yaşadıkları için Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ettiklerini ifade ettiler.