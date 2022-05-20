Eskişehir'de 19 Mayıs Coşkusu - Haberler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda düzenlenen fener alayı, ışık gösterisi ve marşlar eşliğinde coşkuyla kutlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, hafta boyu düzenlediği etkinlikler ile kutladı. Etkinlikler kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca Porsuk Çayı'nda düzenlenen fener alayı ve ışık gösterilerine Eskişehirliler büyük ilgi gösterdi. Porsuk Çayı üzerindeki köprülerde ve kıyılarda yerini alan binlerce Eskişehirliye, Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından Türk bayrakları dağıtıldı.

FENER ALAYI VE IŞIK GÖSTERİLER

Ellerinde Türk bayraklarıyla coşkuya katılan Eskişehirliler, Porsuk Çayı kenarında bayramın heyecanını yaşadı. Köprü üstleri ve Porsuk Çayı kıyılarını dolduran binlerce Cumhuriyet sevdalısı, marşlara büyük bir coşkuyla eşlik ettiler. Fener alayı ve ışık gösterileri sırasında Eskişehirliler bu anları cep telefonları ile kaydetti.

Halk oyunları ve dans gösterilerinin de yapıldığı fener alayına, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, belediye bürokratları, sporcular ve gençler katıldı.

"SONSUZA KADAR ATA'MIZIN İZİNDEYİZ"

Porsuk Çayı'nda bot üzerinden Eskişehirlilere seslenen Utku Çakırözer, "Bayramımız kutlu olsun. Milletvekilimiz Jale Nur Süllü, aynı zamanda böylesi bir güzel şehre imza atan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen ve belediyemizin tüm ekibi adına sizleri selamlıyorum. Sonsuza kadar Ata'mızın izindeyiz" dedi.

"DAİMA BÜYÜK ÖNDERİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN İZİNDEYİZ"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce de "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun Eskişehir. Bizler, 23 Nisan'da çocuk oluyoruz, 19 Mayıs'ta genç oluyoruz, 30 Ağustos'ta zafer oluyoruz, 2 Eylül'de Eskişehir oluyoruz, 29 Ekim'de Cumhuriyet oluyoruz. Daima büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeyiz. Kutlu olsun Eskişehir" diye konuştu.

Binlerce Eskişehirli, fener alayının geçişi sırasında çalınan marşlar eşliğinde bayramın coşkusunu yaşadı.