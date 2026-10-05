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Eskişehir'de 1750 ve 1450 kiloluk 2 dana için Guinness'e başvuru hazırlanıyor

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Eskişehir'de 1750 ve 1450 kiloluk 2 dana için Guinness'e başvuru hazırlanıyor
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Onur Ünalan ve ailesi, 1750 kilo Ateş ile 1450 kilo Paşa adlı 2 dana için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapmaya hazırlanıyor. Kaliteli yem ve yonca ile beslenen danaların 400 bin TL ve 350 bin TL değerinde olduğu belirtildi.

Eskişehir'de bin 750 kilo olan Ateş ve bin 450 kilo olan Paşa isimli 2 dananın sahipleri, Guinness Rekorlar Kitabına başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Koçaş Mahallesi'nde hayvancılık yapan Onur Ünalan ve ailesi tarafından yetiştirilen 2 dana, çok yüksek kilo değerlerine ulaştı. Kaliteli yemler ve yonca ile beslenen danalara Ünalan ailesi gözü gibi baktı. İlerleyen zamanlarda satılması planlanan Ateş isimli dananın 400 bin TL, Paşa isimli dananın 350 bin TL değerinde olduğu belirtildi.

"Günde 20-30 kilo yem yiyorlar"

Hayvancı Onur Ünalan, "Ateş'i alalı 2 ay oldu. Paşa'mızın yanına arkadaş oldu. Aldığımızda bin 650 kiloydu, şu anda bin 750. Paşa ise, ilk aldığımız zamanlarda hastaydı. Bir ay boyunca tedavi yaptık. Danamız şu anda canlı bin 450 kilo. Yaklaşık 6 ayda bin 450 kilo oldu. Hayvanlarımıza özenle bakıyoruz ve günde 20-30 kilo yem yiyorlar" dedi.

Ünalan ailesi, nadir görülen ve uluslararası rekorlarla yarışabilecek ağırlığa ulaşan hayvanları için Guinness Rekorlar Kitabına başvuru yapmayı planlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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