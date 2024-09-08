Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı 2024-2025 adli yılını değerlendirdi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2024-2025 yeni adli yılının değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Adliyenin Yunus Emre Konferans Salonunda gerçekleştirilen 2024-2025 yeni adli yılının değerlendirme toplantısına Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Ayhan Gökalp, Mehmet Özel, İsa Tuncay, Savaş Kılıç ve Murat Özgen, Cumhuriyet Savcıları ve Yazı İşleri Müdürleri katıldı.

Toplantıda Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2023-2024 adli yılında gerçekleştirilen çalışmalar hazırlanan sunumlar ile anlatılırken, yeni yıla ilişkin mesajlar verildi.

Sunumların ardından toplantıda konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir'in her alanda Türkiye'de önemli bir kavşak olduğunun altını çizerek, "Yeni adli yılımızda daha önce yaptığımız gibi adli hizmetlerimizin seviyesini standartların üzerine çıkarmalıyız. Eskişehir'in güvenli şehir sloganını korumak için çalışmalıyız. Koordineli ve uygulama birliği içerisinde suçun önlenmesi için yenilikçi çalışmalarımıza bu yıl da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR