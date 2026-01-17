Çifteler'de umre yolcuları dualarla uğurlandı

Eskişehir Çifteler'den umreibadetini yerine getirmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek olan vatandaşlar için İlçe Müftülüğünce tekbirler ve salavatlar eşliğindeuğurlama töreni düzenlendi.

Çifteler Çiftçi 2 No'lu Camii'nde düzenlenen programdaİlçe Müftüsü Kerim Bayuk, umrecilere kutsal topraklardaki ibadetleri konusunda önemli hatırlatma ve tavsiyelerde bulundu. Umre yolcuları ise, Cenab-ı Allah'ın bu güzelliği herkese nasip etmesini temenni ederek, yaşadıkları mutluluk ve heyecanı dile getirdiler. Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Kerim Bayuk, yolculuğun hayırlı olması temennisinde bulunarak kafile için dua etti. Duygusal anların yaşandığı vedada umreciler yakınlarıyla helalleşti. - ESKİŞEHİR