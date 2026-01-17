Haberler

Çifteler'de umre yolcuları dualarla uğurlandı

Çifteler'de umre yolcuları dualarla uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Çifteler'de, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek olan umre yolcuları için İlçe Müftülüğü tarafından tekbirler ve salavatlar eşliğinde uğurlama töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü, umrecilerle önemli hatırlatmalarda bulundu.

Eskişehir Çifteler'den umreibadetini yerine getirmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek olan vatandaşlar için İlçe Müftülüğünce tekbirler ve salavatlar eşliğindeuğurlama töreni düzenlendi.

Çifteler Çiftçi 2 No'lu Camii'nde düzenlenen programdaİlçe Müftüsü Kerim Bayuk, umrecilere kutsal topraklardaki ibadetleri konusunda önemli hatırlatma ve tavsiyelerde bulundu. Umre yolcuları ise, Cenab-ı Allah'ın bu güzelliği herkese nasip etmesini temenni ederek, yaşadıkları mutluluk ve heyecanı dile getirdiler. Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Kerim Bayuk, yolculuğun hayırlı olması temennisinde bulunarak kafile için dua etti. Duygusal anların yaşandığı vedada umreciler yakınlarıyla helalleşti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı

Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Fiorentina Başkanı Rocco Commisso hayatını kaybetti

Kulüp yasta! Efsane başkan hayatını kaybetti
YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

Ülkenin kaderini değiştirecek kararı duyan kendini sokağa attı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Bu kulübe kimse "Hayır" diyemiyor! Rakip takımın kaptanını aldılar
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir