Eskişehir Büyükşehir Senfoni Orkestrası Sahneyi Karsu'yla Paylaştı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Senfoni Orkestrası, depremzedeler yararına verdiği konserler kapsamında sahneyi sanatçı Karsu ile paylaştı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) iş birliğiyle depremzedeler yararına düzenlenen konserin solisti sanatçı Karsu Dönmez, orkestra şefi ise Özgür Sevinç oldu. Konserde, şarkılar Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yitirilen yurttaşlar ise söylendi.

Konserin sonunda EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen sahneye çıkarak Karsu Dönmez'e, orkestra şefine ve Senfoni Orkestrası'na teşekkür etti. Büyükerşen, sanatçılara akşamın anısına birer plaket sundu. Büyükerşen, Karsu'ya çınar ağacından yapılmış özel bir Atatürk büstü hediye ederek "Cumhuriyetin 100. yılında kurucumuz büyük Atatürk'ün bu heykelciğini Cumhuriyetin yetiştirdiği sanatçımız Karsu'ya vermekten mutluyum" dedi.

EBB Senfoni Orkestrası'nın gelecek programında Ender Sakpınar'ın orkestra şefliğinde, dünyanın en büyük keman virtüözlerinden Maxim Vengerov, genç viyolonsel virtüözü Sandra Lied Haga, Türkiye'nin önemli keman ve viyola sanatçısı, akademisyen Özcan Ulucan ve piyanist Birsen Ulucan solist olarak sahnede ağırlanacak. Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde 17 Nisan Pazartesi günü verilecek konser müzikseverlerin beğenisine sunulacak.