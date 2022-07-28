Eskişehir Büyükşehir'in 'Açık Hava Sinema Geceleri' Alpulularla Buluştu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) ilçelerde geleneksel hale getirdiği "Açık Hava Sinema Geceleri" Alpu'da yurttaşlarla buluştu.

EBB, her yıl düzenlediği "Açık Hava Sinema Geceleri" ile sinema salonlarının bulunmadığı 12 kırsal ilçede film gösterimlerine devam ediyor. "Aykut Enişte 2" filminin ilçe meydanlarında sinemaseverlerle buluşturulduğu etkinliğin gösterimi, Günyüzü ve Mihalıççık'tan sonra Alpu Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından diğer gösterimlerde olduğu gibi izleyicilere gazoz ve mısır ikram edildi.

Sinema gösterimi ile farklı bir akşam yaşadıklarını belirten Alpulu yurttaşlar "Hep birlikte film izleme imkanı bulduk. Açık hava sineması gerçekten çok güzel. İlk kez sinema ile tanışan çocuklar da çok mutlu oldular. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

İlçelerde 11 Ağustos'a kadar sürecek "Açık Hava Sinema Geceleri" İnönü ilçesi ile devam edecek. Film gösterimleri; 1 Ağustos'ta Seyitgazi Cumhuriyet Meydanı, 2 Ağustos'ta Beylikova Cumhuriyet Meydanı ve 3 Ağustos'ta Çifteler Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.