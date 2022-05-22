Eskişehir Büyükşehir'den 'Erişilebilir ve Kapsayıcı Oyunlar' Söyleşisi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu tarafından, "Erişilebilir ve Kapsayıcı Oyunlar" başlığı ile öğrenme ortamının oyun ile yapılandırılması üzerine sohbet edilen ve erişilebilir oyunların oynandığı interaktif bir söyleşi düzenlendi.

Masal Şatosu, 'Şato Sohbetleri'ne kaldığı yerden devam ediyor. Engelliler Haftasının ardından engelli çocukları kapsayan önemli bir söyleşi daha düzenlendi. Aslı Uysal Cevgin, Derya Aydın, Gözde Uysal, Mehri Erol, Pınar Göcen, Serena İnanır, Şeyma Büyükurvay ve Zeynel Özbalçık'ın katılımıyla düzenlenen 'Şato Sohbetleri'nde işaret dili çevirmeni Gamze Dinçbaş tarafından çeviri de yapıldı.

İsteyenler için görsel betimlemenin de yapıldığı söyleşide, kapsayıcılık ve erişilebilirlik sadece söyleşinin konusunda kalmayıp, uygulamada katılımcıların ihtiyaç ve beklentilerini de karşılamış oldu.

"ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN NASIL OYUN TASARIMI YAPABİLECEĞİNİN DÜŞÜNÜLÜP OYUNLARIN DENEYİMLEDİĞİ BİR SÖYLEŞİ OLDU"

Zoom üzerinden online yapılan söyleşi hakkında bilgi veren Masal Şatosu yetkilileri, "Öğrenme ortamını oyun ile oluştururken aynı zamanda matematik, hayat bilgisi, fen bilgisi, türkçe, beden eğitimi, müzik, drama ve daha başka birçok disiplin arasında bağlantı kurarak ve kazanımlara odaklanarak engelli çocuklar için nasıl oyun tasarımı yapabileceğinin düşünülüp oyunların deneyimlediği bir söyleşi oldu" dediler.

Oyunlaştırma temelli eğitimlerin iletişim, esneklik ve eşitlik ilkesinden hareketle farklı engel gruplarına uygulanabilirliğini örnekler ve uygulamalar ile deneyimleme fırsatı bulan katılımcılar, söyleşinin sonunda kendi kazanımlarını da dile getirdiler.