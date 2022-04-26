Eskişehir Büyükşehir'den Çifteler'de Yol Yapım ve Onarım Çalışması

ÇİFTELER, ESKİŞEHİR (ANKA) -

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çifteler İlçesi'nde geniş çaplı yol yapım, bakım ve onarım çalışması düzenledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de yol yapım, bakım hizmetlerine devam ediyor.

BOZUK BÖLÜMLER TEMİZLENDİ ASFALT SERİMİ YAPILDI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezi başta olmak üzere ilçe kırsalında sürdürdüğü yol yapım, bakım ve onarıma paralel olarak ilçe merkezlerinde de çalışmalarına devam ediyor. Ekipler tarafından, Çifteler ilçe merkezinde bulunan Girne Caddesi, Atatürk Caddesi ve Savran Sokak'ta yolda meydana gelen bozuk bölümler, kazınarak temizlendikten sonra üzerine sıcak asfalt serildi ve çalışmalar tamamlandı.

Ayrıca ilçede Emniyet Bulvarı ve Çifteler Asri Mezarlık bölgesinde de ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar yollarda meydana gelen bozulmaların ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve görevlilere teşekkür ederken, ekiplere de kolaylar diledi.