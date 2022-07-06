Eskişehir Büyükşehir'den Bayram Düzenlemesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ziyaretçiler için hizmet vermeye devam edecek merkezlerini açıkladı, ulaşımda da bayram düzenlemesi yaptı.

Arife ve bayramın 1. günü müzeler başta olmak üzere tüm tesislerin kapalı olacağını belirten yetkililer, cadde otoparklarının bayram boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurban Bayramı sürecine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Eskişehir Kurtuluş Müzesi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, İmren Erşen Oya Müzesi, Sazova Hayvanat Bahçesi, Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi, Sazova Mini Tren ile Masal Şatosu ve Kenpark Plajı, arife ve bayramın 1'inci günü ziyarete kapalı olup 2-3 ve 4'üncü günlerde ziyarete açılacaktır.

Porsuk Çayı üzerinde hizmet veren esbotlar ve gondollar da arife ve bayramın 1'inci günü hizmet veremeyecek olup, 2-3 ve 4'üncü günlerde vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Kentpark, Sazova ve Sarısungur Mesire Alanı otoparkları arife ve bayramın 1'inci günü ücretsiz, Şehitlik otoparkı ve cadde otoparklarımız da bayram boyunca ücretsiz olarak hizmet verecektir.

Kent içi ulaşımda ise mavi 44 ve siyah 55 numaralı hatlarımız bayram süresince resmi tatil programı icra edeceğinden çalışmayacaktır. Siyah 99, siyah 6 ve kırmızı 63 nolu hatlarımız ise pazar günü programını icra edecektir. Diğer şehir içi ve kırsal mahalle hatlarımız ise bayram süresince normal çalışma programlarına uygun olarak çalışacaktır. Dış ilçe hatlarımız ise bayramın 1 ve 2'inci günleri ilçe merkezlerinden saat 13.00'te kalkışlarını icra edecek ve normal saatinde dönüş kalkışlarını yapacaklardır. Bayramın 3 ve 4'üncü günlerinde ise normal çalışma programlarını icra edeceklerdir. 13-14-15 Temmuz 2022 tarihlerinde ise araçlarımız normal çalışma programlarını gerçekleştireceklerdir. Ücretsiz Asri Mezarlık servislerimiz ise Arife gününden itibaren bayram boyunca ücretsiz olarak çalışacaktır. Siyah 76 numaralı Hayvan Pazarı aracımız ise 1 Temmuz tarihinde hizmet vermeye başlamış olup bayramın 4'üncü gününe kadar seferlerine devam edecektir.

Zabıta ve İtfaiye teşkilatımız bayram boyunca 7/24 görev başında olacak olup, zabıta ekiplerimize ALO 153 üzerinden, itfaiye ekiplerimize ise ALO 112 üzerinden ulaşabilirsiniz."

ANKA / Yerel