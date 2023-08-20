Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Düzenlediği Panayırın İlk Durağı Çifteler Oldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin (EBB) iki hafta sonu boyunca dört ilçede düzenleyeceği panayırın ilk durağı Çifteler ilçesi oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) iki hafta sonu boyunca dört ilçede düzenleyeceği panayırın ilk durağı Çifteler ilçesi oldu.

Nostaljik panayırları bugüne taşıyan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Çifteler'de çocuklar ve yetişkinler için geleneksel sokak oyunları, zumba, kukla tiyatrosu, "Oralet'in Dünyası", bilim gösterisi, sekolin ile Salim Özkara konserinin içinde yer aldığı bir panayır düzenledi. Büyükşehir Belediyesi'nin spordan çocuk haklarına, tarımsal hizmetlerden itfaiye, ESTRAM'dan ESMEK'e birçok biriminin de yer aldığı panayırda ilçe esnaf ve üreticileri de kendi stantlarıyla katıldı.

Panayır programı 20 Ağustos Pazar günü (bugün) Seyitgazi, 26 Ağustos Cumartesi günü Sarıcakaya ve 27 Ağustos Pazar günü Mihalıççık ilçesi ile tamamlanacak.

Eskişehir merkezinde yaşayan vatandaşların ücretsiz ulaşımını sağlayacak otobüsler, saat 17.00, 18.00 ve 19.00'da Odunpazarı Modern Müze karşısından ilçelere hareket edecek, panayır alanından ise 22.00, 22.30 ve 23.00 saatlerinde Eskişehir'e dönüş için yola çıkacak.