Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi 5 Yılda 2 Milyon 835 Bin 305 Ziyaretçi Ağırladı

ESKİŞEHİR (ANKA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Nisan 2017'e türlerin çeşitliliğini, doğal yaşam alanlarının özelliklerini ve türlerin ve yaşam alanlarının korunmasının önemini göstermek amacıyla kurulan Hayvanat Bahçesi, 5 yılda 2 milyon 835 bin 305 ziyaretçi ağırladı.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisinde yer alan ve 240'tan fazla hayvan türüne ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi, 5. yılında 3 milyona yaklaşan ziyaretçi sayısı ile büyük bir ev sahipliğine imza attı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Sazova Mahallesi'nde 29 Nisan 2017'de açtığı, Eskişehir Hayvanat Bahçesi, memeliler, kuşlar ve sürüngenlere ek olarak bünyesindeki sualtı dünyasında da balıklar ve omurgasız su canlılarıyla zengin bir koleksiyona sahip.

İki yıllık pandemi sürecine rağmen kısıtlamaların kaldırılması ve koronavirüs önlemlerinin azaltılması ile Hayvanat Bahçesi ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.

"ÜNİVERSİTELER İLE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE BAHÇEMİZDEKİ HAYVAN TÜRLERİ HAKKINDA ÇEŞİTLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÜRÜTMEKTE VE BU SAYEDE BİLİMSEL ÇALIŞMALARA KATKIDA BULUNMAKTAYIZ"

Normalleşme süreciyle ziyaretçi akınına uğrayan Eskişehir Hayvanat Bahçesi hakkında bilgi veren Hayvanat Bahçesi yetkilileri, şu açıklamayı yaptı:

"Bahçemizdeki canlılar doğal ortamlarındaki şartlara uygun şekilde barındırılmaktadır. EAZA (Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği) standartları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Eskişehir Hayvanat Bahçesi, modern bir hayvanat bahçesi anlayışı ile yalnızca ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatan bir turistik merkez değil, aynı zamanda yoğun bir programla eğitim, araştırma ve doğa koruma çalışmalarının yürütüldüğü bilimsel bir birimdir. Her yaş grubuna özel planlanan ve farklı kazanımlar hedefleyen eğitim çalışmalarımızda ağırlıklı olarak ilk ve orta öğrenim öğrencilerine yönelik programlar yürütmekteyiz. Üniversiteler ile iş birliği içerisinde bahçemizdeki hayvan türleri hakkında çeşitli bilimsel araştırma projeleri yürütmekte ve bu sayede bilimsel çalışmalara katkıda bulunmaktayız.

"ÜLKEMİZİN HER YERİNDEN VE YURTDIŞINDAN DA KATILIMCILARLA TOPLAM 73 CANLI YAYIN, 34 FARKLI KONUDA DA ÇEVRİMİÇİ ATÖLYE ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı karar ile hayvanat bahçesi bilet gelirlerinin %5'i Yaban Hayatı Koruma Fonuna aktarılmaktadır. Belediye Meclisimizin bu kararı ile bilet gelirinin bir kısmını Yaban Hayatı Koruma Fonuna ayıran tek Hayvanat Bahçesiyiz. Yürüttüğümüz tür koruma çalışmaları dışında Eskişehir Hayvanat Bahçesi olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi olarak da görev yapmaktayız. Eskişehir Hayvanat Bahçesi, 2 yılı aşkın devam eden pandemi süresince de her yaş grubuna özel düzenlediği çevrimiçi aktiviteler ve bahçeden yapılan canlı yayınlarla tüm dünyadaki hayvan ve doğaseverlerle buluşmaya devam etmiştir. Geride bıraktığımız pandemi süresince ülkemizin her yerinden ve yurtdışından da katılımcılarla toplam 73 canlı yayın, 34 farklı konuda da çevrimiçi atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. Yaptığı çalışmalar ve sürdürdüğü projelerle her zaman ziyaretçilerin beğenisini kazanan Eskişehir Hayvanat Bahçesi, bir organizasyon olan Atrax Star Awards Rekreasyon Ödüllerinde 2021 yılının En İyi Rekreasyon Merkezi ödülüne layık görülmüştür. 5. yaşımızı kutladığımız şu günlerde EAZA faaliyetleri kapsamında yürüttüğümüz küçük akbaba in-situ koruma projemiz kapsamında 3 küçük akbabaya uydu vericisi takarak onları doğal yaşam alanlarında takip etmeye başlamış bulunmaktayız.

5'NCİ YIL ÇOCUKLARLA KUTLANDI

Yetkililer, hayvanat bahçesinin 5 yılı geride bıraktığı sürede olduğu gibi, gelecek yıllarda da yine hayvan sevgisini aşılayan, eğitici, öğretici aktivitelerle misafirlerini ağırlamaya devam edeceğini belirtti. 5. yıl nedeniyle hayvanat bahçesinde bir de tören yapıldı. Hayvanat bahçesinin 5. yaşı çocuk misafirlerle birlikte konfetiler eşliğinde kutlandı.