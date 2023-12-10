Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Yapı Kongresi'nde konuştu

Eskişehir'de düzenlenen 6. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi'nin kapanış oturumundaki söyleşide, yaşadıklarını ve Eskişehir'de hayata geçirilen şehircilik projelerini aktaran Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Asla hayallerinizden ve ideallerinizden vazgeçmeyin" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, TMMOB Mimarlar Odası Ankara, Antalya ve Eskişehir Şubelerinin iş birliğiyle Eskişehir'de düzenlenen ve 3 gün süren "6. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi" tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda (Opera) düzenlenen 6. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi'nin kapanış oturumunda Mimarlar Odası Ankara Şubesi 47. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 'Katılımcı ve Yaratıcı Yerel Yönetim Deneyimleri' konulu söyleşide katılımcılarla buluştu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversite, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, uzmanlar, sektör temsilcileri ile genç mimar ve mühendislerin takip ettiği söyleşide konuşan Mimarlar Odası Ankara Şubesi 47. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Kongrenin bilimsel boyutu yerel yönetimlere yol gösterecektir. Buradaki bilgiler hepimizin geleceği açısından çok önemli. Yerel yönetim politikalarının en önemli noktası, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve kendi kaynağını yaratmaktır. Kentsel yaşam kalitesinin artması ve bireylerin aidiyet duygusunun yükselmesi konusunda Eskişehir önemli bir örnektir. Eskişehir'in bir Cumhuriyet kenti olarak şehrin her noktasında bunu sizlere gösteriyor olması çok kıymetli. Cumhuriyet, ilk yıllarında adanmış kadrolarla bu işleri başardı. Adanmışlık çok önemlidir. Tek beklentimiz Cumhuriyet değerlerini bulunduğunuz yerde hayata geçirmiş olmanızdır. Eskişehir'deki Cumhuriyet Belediyeciliğinin, herkesi kapsayıcı olmasının arkasında bir Cumhuriyetçi, Yılmaz Büyükerşen vardır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise konuşmasında çocukluk yıllarından itibaren yaşadığı zorlukları ve yaptığı çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Büyükerşen, "Ben çok küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başlayan bir insanım. Bugüne kadar çocuk olarak, öğrenci olarak, akademisyen olarak, belediye başkanı olarak hep çalıştım. Eskişehir'de belediye başkanlığımla hayallerimi gerçekleştirdiğimiz çalışmalar yaptık. Bu sadece benim değil, benimle çalışan herkesin eseridir" diye konuştu.

Porsuk Çayı'nın geçmişte yaşadığı kirliliği, ardından ıslah projesi ve yapılan çalışmaları anlatan Büyükerşen, kente kazandırılan yeşil alanlar, Kentpark'ta oluşturulan yapay plajın hayata geçirilme süreci, Eskişehir'in kültür sanat hayatının gelişimi başta olmak üzere 1999 yılından bu yana başarıyla uygulanan şehircilik projelerini dinleyicilere aktardı. Büyükerşen konuşmasının sonunda, "Asla hayallerinizden, ideallerinizden vazgeçmeyin. Sürekli yenilikten yana olup tüm hayatınızı buna göre şekillendirin. Unutmayın, hepimiz hayat boyu borçluyuz. Kime? Tabi ki de Mustafa Kemal Atatürk'e. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın" ifadelerini kullandı.

Değişen dünya, çevre ve yaşam koşullarına uyum sağlamak üzere yapı sektörünün önde gelen firmalarının geliştirdikleri ürünlerinin teknik sunumlarla aktardığı, Türkiye'nin farklı şehirlerinden üniversite, kamu kurum ve kuruluşlarından katılımcıların bildirilerini sunduğu 6. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, teşekkür belgelerinin verilmesi ile sona erdi.