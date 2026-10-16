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Eskişehir AFAD, 16 ilden 60 personelin katıldığı Isparta kampında yer aldı

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Eskişehir AFAD, 16 ilden 60 personelin katıldığı Isparta kampında yer aldı
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Eskişehir AFAD ekipleri, 5-10 Ekim'de Isparta Yenişarbademli'deki Melikler Yaylası'nda düzenlenen Doğada Arama Kurtarma Tematik Kampı'na katıldı. 16 ilden 60 personelin katıldığı kampta ekipler, Dedegöl ve Davraz'da yaptığı çalışmalarla operasyonel kapasitesini güçlendirdi.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri, Doğada Arama Kurtarma Tematik Kampı'na katılım sağladı.

Türkiye'nin afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla düzenlenen Doğada Arama Kurtarma Tematik Kampı, AFAD Başkanlığı koordinesinde Isparta'nın Yenişarbademli ilçesindeki Melikler Yaylası'nda gerçekleştirildi. 5-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenen kampa, 16 farklı ilden 60 uzman arama ve kurtarma personeli katıldı. Eskişehir AFAD ekipleri de kampta yer aldı. Ekipler Dedegöl ve Davraz'da zirve, yön bulma, GPS, haberleşme ve takım çalışmalarıyla operasyonel kapasitesini güçlendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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