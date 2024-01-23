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Eskişehir, 2027 Avrupa Gençlik Başkenti unvanı için adaylık başvurusu yapacak

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Avrupa Gençlik Forumu tarafından verilen Avrupa Gençlik Başkenti unvanı için Eskişehir'in 2027 adaylık başvuru çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in katıldığı törenle iş birliği protokolü imzalandı.

Avrupa Gençlik Forumu tarafından verilen Avrupa Gençlik Başkenti unvanı için Eskişehir'in 2027 adaylık başvuru çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in katıldığı törenle iş birliği protokolü imzalandı.

Avrupa Gençlik Forumu'nun (European Youth Forum) 2009'dan beri gençleri güçlendirmek, genç katılımını artırmak ve Avrupa kimliğini güçlendirmek için her yıl farklı bir Avrupa kentine verdiği Avrupa Gençlik Başkenti unvanı için Eskişehir'de çalışmalar hız kazandı.

Bu kapsamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Avrupa Birliği Derneği ve Gençlik Örgütleri Forumu (Go-For) arasında adaylık başvurusu için iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan imza törenine, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın, Eskişehir AB Derneği Başkanı Erhan Akdemir, Gençlik Örgütleri Forumu Genel Koordinatörü Hasan Oğuzhan Aytaç, gençlik çalışmaları yürüten sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kent Konseyi temsilcileri, gençlik çalışanları ve gençlerden oluşan kalabalık bir heyet katıldı.

İmza töreninde konuşan ve gençlere seslenen Başkan Büyükerşen, "Büyük Önder Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için çok çalışmalıyız. Sizleri tebrik ediyorum. Benim Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaptığım son icraatlerimden biri de bu olacak. Gençlerle birlikte omuz omuza vererek Türkiye'nin de AB'ye tam üye olduğu günlerin yakın olmasını diliyorum. Çıktığımız yol çok güzel bir yol. Uluslararası işbirliklerini sadece politikacılar yapmaz, sizler de bunun en önemli unsuru olduğunuzu unutmayın. Dünya barışı ancak böyle çalışmalarla sağlanacaktır. Bu protokol benim özenle imza attığım, hayatımın en anlamlı imzalarından biridir. Eskişehir'e çok yakışacak bir unvan. Hayırlı olsun, başarılar dilerim" dedi.

Eskişehir AB Derneği Başkanı Erhan Akdemir de Eskişehir'in 2027 Avrupa Gençlik Başkentliği başvuru sürecinde kendilerine verdiği destek sebebiyle Başkan Büyükerşen'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir AB Derneği Başkanı Doç. Dr. Erhan Akdemir ve Gençlik Örgütleri Forumu Genel Koordinatörü Hasan Oğuzhan Aytaç Eskişehir'in 2027 Avrupa Gençlik Başkenti başvurusunu içeren protokolü imzaladı.

Protokolle gençlik alanında çalışan yerel ve ulusal gençlik STK'ları ile yönetişim çerçevesinde başvuru yapılacak.

Tören, çektirilen fotoğrafla tamamlandı.

AVRUPA GENÇLİK BAŞKENTİ NEDİR?

Avrupa Gençlik Başkenti, Avrupa Gençlik Forumu tarafından 2009'dan beri Avrupa şehirlerine bir yıllığına verilen bir unvan. Seçilen şehir bu sürede gençlerle ilgili kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik yaşam ve kalkınma programını ortaya koyma fırsatı elde ediyor. 2024'te Belçika'nın Ghent, 2025'te Ukrayna Lviv, 2026'da Norveç'in Tromsö şehirleri Avrupa Gençlik Başkenti olacaklar. Eskişehir ise imzalanan protokolle birlikte 2027 Avrupa Gençlik Başkenti unvanı için başvuru yapacak. İlk başvurular 13 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Kaynak: ANKA / Yerel

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