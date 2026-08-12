Haberler

Eskil'de Sondaj Kuyusunda Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Eskil'de Sondaj Kuyusunda Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'ın Eskil ilçesinde Köşk Yaylası'nda sulama kuyusunda temizlik yapan 27 yaşındaki Metehan Temel, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Temel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Köşk Yaylası'ndaki sondaj kuyusunda temizlik yapan 27 yaşındaki Metehan Temel, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Köşk Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sulamada kullanılan kuyuda çalışma yapan Metehan Temel, henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

Temel'in elektrik akımına kapıldığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Temel, ağır yaralı olarak tedavi altına alındı. 27 yaşındaki Temel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...

Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...
Bahçeli'den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli

Çerçeve yasanın kabulü sonrası Bahçeli'den bir çağrı var

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı

Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru

Fenerbahçe'den Vedat için TFF'ye sürpriz başvuru
Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'ya yüklendi: Kaostan nemalanmak suretiyle...

Külliye'de Filistin zirvesi: Mesajlar Netanyahu'ya
Cep telefonları bir aileyi yok ediyordu! Son anda kurtuldular

Hepimizin cebinde var! Az daha bir aileyi yok ediyordu
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
Kamera her şeyi kaydetti! Çocuğunun yanında yaptığı rezilliği bakın

Kamera her şeyi kaydetti! Çocuğunun yanında yaptığı rezilliği bakın