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Eski muhtarın öldüğü kaza kamerada

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Isparta'da meydana gelen kazada eski muhtar Süleyman Bulgurcu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Eski muhtarın öldüğü kaza kamerada

ISPARTA - Isparta'da 3 tekerlekli motosiklet ile motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen kazada eski muhtar Süleyman Bulgurcu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 8 Ağustos Perşembe günü Sav Kasabası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşağı Mahallesi eski muhtarı Süleyman Bulgurcu idaresindeki 3 tekerlekli motosiklet ile E.K.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle Süleyman Bulgurcu yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Süleyman Bulgurcu, 20 Ağustos Salı günü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bulgurcu'nun cenazesi aynı gün Sav Kasabası'nda toprağa verildi.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde Süleyman Bulgurcu'nun kullandığı 3 tekerlekli motosikletin yol kenarında bekledikten sonra yola çıkmaya çalışırken motosiklet ile çarpıştığı, çarpışmanın etkisiyle 3 tekerlekli motosikletin yan yattığı görülüyor. Kazanın ardından Bulgurcu'nun araçtan savrulduğu, motosiklet sürücüsü E.K.'nin ayağa kalktığı, sekerek yürümeye çalıştığı da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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